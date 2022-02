Molassana, dopo l'incidente la strada è al buio. Rabbia e polemiche per la rotonda-trappola - Genova 24

Genova. A 24 ore dal grave incidente che ha coinvolto un motoclista in via Geirato, la strada è al buio con i lampioni sopra la rotonda-trappola spenti e una visibilità del nuovo assetto viario decisamente scarsa.

Così è come si presenta questa sera la nuova rotatoria sorta in questi giorni in via Geirato per regolare la viabilità del nuovo quartiere residenziale dell’area ex Boero. La strada è stata lo scenario ieri sera di un terribile incidente dove un uomo, non vedendo il nuovo panettone di cemento, lo avrebbe centrato in pieno andandosi a schiantare poco dopo. Nella caduta lo scooterista ha poi battuto violentemente la testa finendo intubato in codice rosso al San Martino.

Per questo motivo nel quartiere è esplosa la rabbia, per una gestione della sicurezza stradale quantomeno discutibile. Nell’immediatezza dell’incidente poi sono stati posti alcuni cartelli da cantiere che segnalano la rodonda, ma la visibilità rimane decisamente scarsa, soprattutto in caso di fari incrociati.

Come si presentava la rotonda ieri dopo l'incidente

“Una situazione del genere non è tollerabile“, ha commentato Roberto D’Avolio, presidente del Municipio Media Valbisagno, che dopo i sopralluoghi di questa mattina domani tornerà sul posto per chiedere all’amministrazione comunale “di risolvere immediatamente questa gravissima criticità. Non è possibile che sia stata aperta la nuova viabilità in questo modo”.

La rotonda-trappola di via Geirato non è la prima a finire sul banco degli imputati in Val Bisagno: nei mesi scorsi diversi incidenti si verificarono presso la nuova rotonda dei macelli, allestita per gestire il traffico del cantiere legato allo scolmatore, mentre da anni è in qualche cassetto la pratica di rimozione della famigerata rotonda dei tonni suicidi, più volte teatro di gravi incidenti.