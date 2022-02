Mobilità e sicurezza stradale, ecco i piccoli grandi vincitori del premio dedicato a Federica Picasso - Genova 24

Genova. C’è chi ha scritto una canzone, chi ha ideato un gioco da tavola, chi ha fatto fumetti, video e foto e chi ha provato a mappare e riorganizzare la mobilità del quartiere: tutto per parlare di sicurezza stradale e mobilità sostenibile. Sono stati tanti e interessantissimi i lavori degli studenti delle scuole genovesi che hanno partecipato al premio Bimbincittà, istituito per ricordare Federica Picasso.

Il premio è stato promosso dallo studio legale associato degli avvocati Sguerso, insieme al Comune di Genova, in memoria della genovese di 35 anni, impiegata presso lo stesso studio, e morta in un incidente stradale l’8 febbraio 2021 mentre era alla guida del suo monopattino elettrico, all’incrocio tra corso De Stefanis e corso Sardegna.

La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina a palazzo Ducale di Genova. Molti bambini e insegnanti erano presenti, qualche classe o qualche bambino hanno potuto partecipare solo da remoto, come spesso accade. Ma è stata comunque una bella festa.

Tra le scuole premiate e menzionate, l’istituto comprensivo Albaro, l’istituto De Amicis di Voltri, la scuola Giovanni XXIII dell’IC Marassi, e ancora la scuola D’Eramo dell’istituto comprensivo Quarto, la scuola XII Ottobre dell’IC San Fruttuoso e poi la quinta della scuola Fontanarossa dell’IC Quezzi.

A raccontare e premiare il progetto Marco Scarponi, fratello di Michele Scarponi, ucciso in un incidente mentre andava in biciclette e a cui è intitolata l’omonima associazione che si occupa di diffondere la conoscenza della sicurezza stradale.

“I ragazzi della Quinta della scuola Fontanarossa hanno fatto un lavoro che ha saputo interpretare perfettamente il bando del premio – spiega Scarponi – sono andati in giro per il quartiere e hanno fatto con un video il percorso “casa scuola” mettendo in evidenza tutto quello che si deve fare per spostarsi in sicurezza, a piedi, in bici o in monopattino, utilizzando il cellulare come strumento didattico e la loro stessa voce per raccontare il progetto”.

“Questo Premio nasce da un grande lavoro di squadra – commenta l’ideatore e organizzatore del Premio Filippo Sguerso insieme a tutti gli ex colleghi di Federica – che ha visto collaborare gli amici e i familiari di Federica, insieme alle istituzioni, per un obiettivo: quello di insegnare e trasmettere ai più piccoli l’educazione e la sensibilità rispetto ai temi della mobilità sostenibile. Il “Premio Federica Picasso” sarà ciclico e quest’anno, nella sua prima edizione, svolgendosi nel periodo delle feste e del Natale, vuole che i bimbi parlino di mobilità sostenibile tra di loro e soprattutto con le loro famiglie, nell’ottica che sia tutta la Città, nei prossimi anni, a beneficiare di questo nostro progetto. Un Premio che abbiamo creato, e ci teniamo molto a sottolinearlo, pensando alla figlia di Federica, Matilde, che frequenta la scuola primaria come i bimbi a cui il Premio si rivolge”.

“Stiamo preparando la città per quando voi sarete adulti – ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci, partecipando alla premiazione – quello che sta succedendo nella nostra città, questo richiamo a un nuovo modo di pensare la mobilità di Genova, vogliamo galopparlo, surfarlo, vogliamo stare sopra quest’onda, essere i primi a fare certe cose

dal punto di vista della mobilità abbiamo alcune specificità che rendono più complicata la gestione della mobilità, dalle salite ai cunicoli sotterranei, ma questi devono essere stimoli, abbiamo intrapreso una strada che vuole riportare le biciclette dopo che sono state scalzate dai motorini, con la tecnologia che c’è, per esempio l’elettrico, si può andare in bici o monopattino ovunque ma bisogna farlo rispettando le regole, noi da un lato lavoriamo sulle sanzioni, siamo costretti a farlo, ma dall’altro lavoriamo con i giovani, su un cambio di mentalità, sul concetto di rispetto degli altri e delle norme. La giornata di oggi è sicuramente il ricordo di Federica ma anche un modo per ricordare di rispettare le regole. Quello che avete fatto è una cosa estremamente positiva, è una cosa che ci rende orgogliosi”, ha concluso.

I 5 premi ai migliori 5 elaborati, indipendentemente dalla categoria a cui l’elaborato appartiene, e le scuole a cui appartengono i vincitori hanno ricevuto un buono acquisto per materiale didattico del valore di 200 euro. L’elenco dei vincitori è pubblicato anche sul sito del Comune di Genova e sul sito www.studiosguerso.it.