Miss Reginetta d'Italia 2022, iniziate le selezioni regionali per la Liguria - Genova 24

Genova. Sono partite le Selezioni Regionali per la Liguria e le altre regioni per le Miss aspiranti Reginetta d’Italia (dai 14 ai 29 anni) e le Miss aspiranti Reginetta Over (dai 30 ai 60 suddivise per categorie).

Dopo la prima sessione di qualificazioni, avvenuta in Villa Serra a fine 2021, sta per avere luogo la seconda selezione anno 2022 al Cezanne di Via Cecchi a Genova, Sabato 26 febbraio alle ore 21.

Chi non fosse riuscita ad iscriversi per questo appuntamento è ancora in tempo per le successive sessioni in programma fino a Giugno, mese in cui avverranno le Finali Regionali; chi le vincerà sarà ammessa alle Finali Nazionali, in programma nei primi giorni di Agosto nello stabilimento balneare Operà di Riccione, evento trasmesso su Reti Mediaset e presentato da Joe Squillo, coadiuvata da sempre da una giuria Vip formata da personaggi della moda, del cinema e dello spettacolo.

La Coordinatrice Regionale per la sezione Liguria e presentatrice delle selezioni liguri, Liliana Ruocco, grata per il grande lavoro di tutto il team di Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over senza il quale non sarebbe stato possibile realizzare questo sogno di tante ragazze, a partire da MediaEvents e New MetaEvents organizzatori del concorso, dal Direttore Alessio Forgetta, al Responsabile Talent Gennaro Orefice, tutti i talent delle 15 regioni partecipanti, le Responsabili Area Nazionali Deborah Lorusso e Laura Berardi, tutti i collaboratori e gli sponsor nazionali e regionali, ci ha confidato che quest’anno c’è una Grande Novità Unica nel suo genere (novità che non è ancora possibile preannunciare), che porterà ancor più visibilità alle finaliste del concorso, già ampia grazie alla trasmissione su Reti Mediaset della finale; aggiunge inoltre che è felice del successo avuto dal concorso, dovuto principalmente alla sinergia ed alle professionalità di tutti i team che hanno collaborato alle edizioni di questi anni.

Per avere ulteriori informazioni e per potersi iscrivere alle selezioni è possibile accedere ai portali internet https://www.reginettaditalia.it/ e https://www.missreginettaover.it/ , oppure rivolgersi direttamente a Liliana Ruocco, presentatrice ed ex modella, nonché coordinatrice degli eventi per la Regione Liguria, al numero di cellulare: 380 1524345 o scrivendo al seguente indirizzo mail: liliana.ruocco@gmail.com »