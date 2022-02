Genova. Ieri pomeriggio, in via Buozzi, un uomo ha chiesto una sigaretta a due ragazzi incontrati in strada e, al loro rifiuto, li ha minacciati con un coltello lungo 17 centimetri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Teodoro e Scali, che dopo una breve indagine ha denunciato l’uomo per porto d’armi e oggetti atti ad offendere e minaccia aggravata.

Si tratta di un giovane cittadino tunisino, pregiudicato, sottoposto a perquisizione.