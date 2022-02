Minaccia al telefono i carabinieri: identificato e denunciato a 10 metri dalla cabina telefonica - Genova 24

Genova. Ha fatto una telefonata anonima da una delle poche cabine telefoniche rimaste in città, minacciando l’arma e gli agenti ma dopo pochi metri è stato fermato, identificato e denunciato dagli stessi carabinieri.

Il tutto è successo ieri pomeriggio: l’uomo, già in passato autore di fatti simili e con precedenti, da una cabina telefonica di piazza Verdi avrebbe telefonato al 112, “preferendo parole minacciose nei confronti delle forze di polizia”, come viene sottolineato dalla nota stampa dei carabinieri.

Ma mentre parlava, i militari erano già in azione: lo stesso equipaggio che lo denunciò a dicembre del 2020 per lo stesso motivo, riconoscendolo come il responsabile di una lunga serie di telefonate anonime, ieri dopo aver visualizzato le immagini in tempo reale lo ha riconosciuto e fermato nel raggio di 10 metri rispetto alla cabina telefonica.