Metropolitana, si sblocca l'iter per la stazione di Corvetto (ma niente tunnel per San Vincenzo) - Genova 24

Genova. A poco più di nove anni dal passaggio del primo treno si sblocca l’iter per completare la stazione della metropolitana di Corvetto, già realizzata negli elementi strutturali fondamentali ma ancora priva di finiture e impianti per l’accesso alla superficie. Il Comune di Genova ha pubblicato il bando per i “servizi di integrazione e aggiornamento della progettazione definitiva” che porta la firma di Ansaldo Sts e giace nei cassetti di palazzo Tursi dal lontano 2007.

Le risorse arrivano dal Pnrr: 43,8 milioni per mettere in funzione la fermata tra De Ferrari e Brignole, già disponibili. Il primo appalto vale 3,8 milioni a base d’asta, quindi la parte più sostanziosa verrà in seguito. Di sicuro l’opera dovrà essere terminata nel 2026, come prevedono i vincoli per l’uso del recovery fund, ma l’obiettivo è anticipare i tempi almeno di un paio d’anni. Il termine per la presentazione delle offerte scade il 25 febbraio, dopodiché i progettisti avranno 75 giorni per consegnare il loro lavoro. Tra i compiti che verranno assegnati ci sono anche il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori.

Difficile che il progetto realizzato 15 anni fa venga stravolto. L’unica uscita della stazione era prevista in via Santi Giacomo e Filippo, in un atrio di palazzo Albini dove verranno collocati anche i locali tecnici. Nulla da fare, almeno per ora, per il collegamento pedonale con via San Vincenzo: il Comune aveva commissionato uno studio di fattibilità e chiesto i soldi (circa 20 milioni in più) per realizzare un tunnel sotto l’Acquasola e ampliare così il bacino d’utenza della stazione, ma il finanziamento assegnato dal Governo non copre le spese necessarie. Possibile tuttavia che l’opera possa essere aggiunta in un secondo momento.

I progettisti comunque non avranno vita facile, sia perché dovranno tenere conto degli impianti esistenti (realizzati dall’attuale Hitachi Rail che si è aggiudicata anche la fornitura di 14 nuovi treni) sia perché dovranno assicurare che la linea possa rimanere in esercizio sull’intera tratta durante l’esecuzione dei lavori, visto che uno stop dei treni a De Ferrari farebbe fare un salto indietro di un decennio e provocherebbe più di un problema alla rete di trasporto pubblico. Per il resto non dovrebbero esserci eccessive complicazioni tecniche, visto che la stazione esiste già “al grezzo”, comprese le banchine in linea.

La stazione di Corvetto avrebbe già dovuto essere aperta da anni, ma la giunta Vincenzi decise di fare rotta direttamente su Brignole perché mancavano i finanziamenti necessari. Più volte il Comune aveva provato a ottenere i fondi necessari ma la pratica, nonostante l’approvazione del Cipe nel 2011, si era poi insabbiata tra le graduatorie ministeriali.