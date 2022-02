Meteo, tra oggi e domani neve in quota e qualche pioggia sul mare: temperature in calo - Genova 24

Liguria. Una depressione prova a penetrare sul Mediterraneo da ovest. L’azione anticiclonica di recupero questa volta risulterà leggermente tardiva, pertanto alcune piogge riusciranno a interessare la nostra regione per l’inizio di settimana, con nevicate sull’Appennino. Questa la spiegazione tecnica dei previsori del centro meteo Limet in merito alle previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 14 febbraio, attenzione per la quota neve in deciso calo, anche in pianura sui versanti padani mentre oltre i 700 metri sui versanti marittimi del settore centrale. Vento settentrionale in progressivo rinforzo sino a forte in serata. Per il resto al mattino qualche pioggia non esclusa, generalmente debole e più probabile a levante. Nel pomeriggio tendenza a generale peggioramento, con precipitazioni sparse e locali rovesci. Temperature in calo, saranno comprese sulla costa tra 4 e 11 gradi, nell’interno tra -7 e 10.

Domani, martedì 15 febbraio, cielo grigio con ancora alcuni fenomeni in mattinata, nevosi a quote basse sul settore centrale del versante marittimo, in pianura sul versante padano. Tendenza a un successivo graduale miglioramento in giornata. Venti ancora tesi o forti, da nord e temperature in ulteriore calo, le minime.

Mercoledì 16 febbraio avremo nubi sparse alternate a schiarite su tutta la regione, con assenza di precipitazioni.