Meteo, tornano le nuvole e venerdì possibili rovesci - Genova 24

Liguria. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso a partire da oggi. Secondo Limet, Associazione ligure di meteorologia, flussi meridionali in un contesto comunque anticiclonico determinano un generale aumento della nuvolosità.

Cielo e Fenomeni: fin dal mattino il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso in particolare tra genovese e savonese. Cielo parzialmente nuvoloso a Levante, mentre sarà una mattinata fortemente soleggiata sull’estremo Ponente. Nel pomeriggio, a parte qualche fugace possibile schiarita, la nuvolosità resterà compatta sul settore centrale, in particolare tra genovese e savonese, qualche schiarita in più a Levante mentre a Ponente splenderà ancora il sole.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali. Marino teso nelle valli interne del genovese e del savonese. Mari: mosso con moto ondoso in graduale aumento nel corso della giornata. Temperature: stazionarie o in leggero aumento le minime sul settore centrale. Sulla costa minime tra +6 e +11° C, massime tra +14 e +17°C; nell’interno minime tra -6 e +3°C, massime tra +11 e +14° C.

Giovedì 10 febbraio: ancora nuvoloso o molto nuvoloso in particolare sul settore centro-orientale, mentre ampi squarci di sereno saranno ancora possibili sull’estremo ponente. Venti: sempre moderati dai quadranti meridionali. Mari: mosso o a tratti molto mosso. Temperature: stazionarie.

Venerdì 11 febbraio: possibili rovesci sul settore centrale, più asciutto altrove. Schiarite nel corso del pomeriggio.