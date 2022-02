Meteo: torna l'alta pressione, risalgono le temperature - Genova 24

Liguria. Torna la stabilità dal punto di vista meteorologico. Secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, si verificherà una rimonta dell’alta pressione sul comparto centro-occidentale del Mediterraneo che esporrà la Liguria nuovamente a flussi più umidi e miti.

Cielo caratterizzato dal passaggio di nubi medio-alte da Ponente a Levante al mattino; addensamenti inizialmente più compatti sul settore centro-occidentale, maggiori aperture attese nel corso del pomeriggio.

Vento di tramontana moderata sul Golfo di Genova in nottata, che tenderà poi a disporsi da sud-est o est sud-est sull’arco ligure; libeccio teso al largo.

Mare generalmente molto mosso al largo e a Levante per onda lunga da sud-ovest, mosso altrove.

Temperature in calo le minime a fondovalle, specie sul settore orientale sulla costa tra +2 e 5° C, nell’interno tra -7 e +4° C. Massime in decisa ripresa ovunque sulla costa tra +12 e +14° C, nell’interno tra +7 e +11° C.

Domani, giovedì 17 febbraio, addensamenti costieri più consistenti sul centro-levante, non si esclude qualche sporadico sgocciolio; stabile e tendenzialmente soleggiato altrove. Venti in generale meridionali, deboli o moderati. Il mare rimane mosso per onda lunga da sud-ovest. Temperature in ulteriore aumento.

Venerdì 18 febbraio maggiormente soleggiato. Temperature miti, scarsa circolazione di vento, umido nei bassi strati.