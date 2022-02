Meteo, torna il sole sulla Liguria nel fine settimana: temperature in calo - Genova 24

Liguria. La rotazione delle correnti dai quadranti nord-orientali determinerà un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche ed un calo delle temperature sulla nostra regione durante il fine settimana.

Per oggi i meteorologi di Limet prevedono al mattino bel tempo lungo le coste; nubi anche compatte sui versanti padani con sconfinamenti “a cappello” anche sui crinali dei versanti marittimi. Nel pomeriggio generale rasserenamento su tutta la regione, con le ultime nubi sulle Alpi Liguri in via di attenuazione.

Venti tra moderati o forti tra nord e nord-est.Temperature in calo le minime, in lieve aumento le massime lungo le coste