Meteo: sulla Liguria qualche nuvola, domani possibili deboli piogge - Genova 24

Genova. Nonostante la presenza dell’alta pressione, un debole sistema frontale interesserà il nord e il centro nella giornata di venerdì con qualche pioggia sul settore centro-orientale della Liguria. Generale miglioramento nel weekend. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 3 febbraio. Al mattino cielo velato da nubi alte e sottili su tutta la regione. Il sole potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato. Qualche nube bassa non serrata sarà presente lungo la costa genovese. Nel pomeriggio e in serata aumento della nuvolosità bassa sul settore centro-orientale della costa senza piogge. Permarranno ampie schiarite o cielo velato su Imperiese, Alpi Liguri, Bormida occidentale e versanti padani orientali. Venti: Da deboli a moderati in prevalenza da sud. Mare: Da poco mosso a localmente mosso. Temperature: Stazionarie le minime, in calo le massime specie nelle zone interne. Costa: min +5/9°C, max 13/15°C. Interno: min -3/+2°C, max +8/13°C

Venerdì 4 febbraio. Sul settore centro-orientale molto nuvoloso con rischio di deboli piogge o pioviggini. A ponente cielo nuvoloso senza piogge e con schiarite su Imperiese e Alpi Liguri. Venti: Moderati dai quadranti meridionali. Mare: Generalmente mosso. Temperature: In aumento le minime, stazionarie le massime.

Sabato 5 febbraio. Ultimi addensamenti nelle zone interne e sull’estremo levante, per il resto soleggiato. Rotazione delle correnti a nord e temperature in aumento.