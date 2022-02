Meteo: sulla Liguria domenica di nuvole e pioggia, da lunedì nuovo miglioramento - Genova 24

Liguria. Correnti umide dai quadranti meridionali riporteranno qualche nube bassa e isolate deboli precipitazioni nella giornata di domenica. Nuovo miglioramento lunedì grazie anche alla rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 6 febbraio avremo al mattino bel tempo a ponente, nubi sparse già presenti sul centro e il levante senza piogge. Nel pomeriggio deciso aumento delle nubi con rischio di piovaschi sparsi sul settore centro-orientale. Schiarite su imperiese, Alpi Liguri e versanti padani.

Venti da moderati fino a tesi in serata da sud-ovest. Mare da mosso a molto mosso. Temperature in lieve calo specialmente nei valori massimi, stazionarie a ponente: sulla costa minime tra 8 e 12 gradi, massime tra 12 e 16 gradi; all’interno minime tra 0 e 7 gradi, massime tra 8 e 12 gradi.

Lunedì 7 febbraio residue nubi tra nottata e mattinata sul levante. Successivo miglioramento con bel tempo ovunque.

Venti teso da nord un po’ su tutta la regione. Raffiche più intense allo sbocco delle vallate di genovese e savonese. Mare in calo da mosso a poco mosso, stirato dal vento, sotto costa. Ancora molto mosso al largo. Temperature in locale aumento le massime lungo le coste per locali effetti favonici.

Martedì 8 febbraio bella giornata soleggiata su tutta la regione con temperature in lieve aumento.