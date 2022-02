Meteo, pioggia al mattino con possibili schiarite verso sera. Temperature in lieve calo - Genova 24

Genova. Al mattino e per buona parte del pomeriggio molta nuvolosità sul centro-levante con la possibilità di qualche debole piovasco sparso, mentre troveremo ampi spazi soleggiati sull’Imperiese e sulle Alpi Liguri. Verso sera generale esaurimento dei piovaschi con schiarite via via più diffuse.

Situazione: flussi umidi dai quadranti meridionali determineranno molte nubi e qualche goccia di pioggia nella giornata di venerdì. Sabato, grazie al temporaneo arrivo di correnti settentrionali, ritorneranno condizioni più soleggiate.

Venti: fino a metà/tardo pomeriggio moderati da est/sud-est sul centro-levante e da nord-est a ponente, poi da moderati a tesi dai quadranti settentrionali ovunque. Mari: generalmente mosso.

Temperature: stazionarie od in lieve calo.

Costa: min +7/12°C, max +12/15°C

Interno: min -2/+9°C, max +9/13°C