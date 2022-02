Meteo Liguria, oggi molte nubi senza pioggia ma marcato calo delle temperature - Genova 24

Genova. Alta pressione in attenuazione per il passaggio di aria fredda continentale che ci interesserà segnatamente nella giornata di sabato 26 febbraio. Poche le precipitazioni associate, ma marcato calo delle temperature. Ecco dunque le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 24 febbraio. Al mattino cielo velato su tutta la regione con il sole che potrebbe vedersi come dietro ad un vetro smerigliato. Qualche nube bassa sarà presente sotto costa sul Genovese. Nel pomeriggio infittimento delle nubi basse sempre sul settore centro-orientale fino ad avere cielo molto nuvoloso in serata, senza piogge. Permarranno schiarite su Imperiese, Savonese occidentale e Alpi Liguri. Venti: Da deboli a moderati tra sud e sud-est. Mari: Da poco mosso a localmente mosso. Temperature: Stazionarie le minime, in lieve calo le massime. Costa: min +3/7°C, max +13/16°C. Interno: min -4/+3°C, max +9/13°C.

Venerdì 25 febbraio. Isolate piogge o pioviggini da Portofino verso levante. Tempo asciutto sul resto della regione con schiarite più ampie sull’Imperiese. Venti: Moderati da sud-ovest in rotazione a nord in serata. Mari: Generalmente mosso. Temperature: In aumento le minime, in contenuto calo le massime.

Sabato 26 febbraio. Avvisi: Forti venti da nord su tutta la regione. Cielo e Fenomeni: Bel tempo a parte nubi sui versanti padani orientali, in attenuazione. Forte vento da nord e calo termico.