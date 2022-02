Meteo Liguria: oggi cielo nuvoloso ma senza precipitazioni, domani qualche pioggia - Genova 24

Venerdì 11 febbraio. Cielo molto nuvoloso o coperto, in modo particolare sul settore centro-orientale dove in giornata avremo anche deboli piogge. Spruzzate di neve sopra i 1200-1400 metri. Schiarite su Imperiese, Alpi Liguri ed estremo levante. Venti: Moderati da sud, in attenuazione nel corso della giornata ed in rotazione a nord in serata. Mari: Generalmente mosso. Temperature: In lieve calo.

Sabato 12 febbraio. Avvisi: Vento forte da nord-est su tutta la regione. Cielo e Fenomeni: Bel tempo lungo la costa, nubi sparse nelle aree interne specie al mattino, in via di attenuazione. Rotazione del vento da nord-est anche sostenuto, temperature in deciso calo.