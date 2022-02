Meteo: ancora una giornata primaverile, venerdì possibili piogge - Genova 24

Liguria. Alta pressione almeno per le prossime 36-48 ore sulla Liguria, in attesa di una debole ondulazione atlantica che, secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, porterà alcune precipitazioni e un generale abbassamento delle temperature nella giornata di venerdì.

Oggi cielo in prevalenza sereno, salvo qualche isolato annuvolamento costiero in zona Capo Mele in dissolvimento nel corso della giornata. Velature in serata sui cieli imperiesi.

I venti fino al mattino saranno moderati da est-nord-est, localmente tesi a ovest di Capo Mele; brezze dominanti in giornata su tutto l’arco ligure.

Mare inizialmente mosso a Levante e al largo per un fondo di onda lunga da sud-ovest; poco mosso ovunque dal pomeriggio.

Temperature in calo sulla costa e a fondovalle. Minime tra +3 e +7° C sulla costa, tra -4 e +4° C nell’interno. Massime tra +15 e +17° C sulla costa e tra +11 e +14° C nell’interno.

Domani, giovedì, cielo irregolarmente nuvoloso su tutta la regione; a velature diffuse si potranno sovrapporre addensamenti costieri, anche se il Limet sottolinea che l’evoluzione è da confermare. Vent ciclonico debole o moderato sul Mar Ligure, rinforzi da sud-ovest al largo dal pomeriggio; debole irregolare sotto-costa. Mare poco mosso, tendente a mosso verso al largo verso la Corsica. Temperature in aumento le minime; in calo le massime nell’interno.

Venerdì attenzione alla forte tramontana che irromperà in serata. Giornata con nuvolosità irregolare che si farà più compatta sul centro-levante nella seconda metà della giornata, non si escludono su queste zone deboli precipitazioni o deboli episodi di instabilità. Quota neve in rapido abbassamento nelle zone interne.