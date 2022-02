Meteo, ancora una bella giornata di sole con un leggero calo delle temperature - Genova 24

Genova. Solida campana di alta pressione abbraccia l’intero comparto Euro-mediterraneo centro-occidentale; prosegue la condizione stabile e asciutta sulla nostra regione. Successivamente il movimento a levante della struttura esporrà la nostra regione ad un flusso gradualmente più umido.

Cielo e Fenomeni: cielo in prevalenza sereno su tutti i settori. Visibilità buona/ottima fino al primo mattino.

Venti: residui refoli da nord in nottata tra Capo Mele e voltrese, poi a regime di brezza ovunque. Mari: molto mosso al largo per onda lunga da sud-ovest, in rapida scaduta al mattino; poco mosso ovunque dal pomeriggio.

Temperature: in calo deciso le minime a fondovalle e sulla costa, in ripresa le massime.

Costa: min +2/6°C, max 12/14°C

Interno: min -5/+4°C, max +7/11°C