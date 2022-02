Meteo 3R, l'app di Arpal per avere le previsioni e le allerte ufficiali a portata di mano - Genova 24

Genova. Devi fare la lavatrice e non sai se il tempo regge? Hai mezza giornata di libertà e ti piacerebbe fare una piccola escursione ma non si capisce se va a piovere? Devi assolutamente piantare le zucchine ma hai i tempi stretti e speri di beccare la giornata giusta? Niente ansie. Con l’arrivo della nuova applicazione delle regioni Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta, i cittadini avranno facile accesso a tutti di dati meteorologici elaborati e verificati dai tecnici e gli esperti dei centri meteo, e potranno in questo modo capire cosa succede sopra le nostre teste.

In realtà lo scopo è molto più delicato e importante, vale a dire la comunicazione diretta di situazioni di rischio legate alla meteorologia, come le allerte meteo: “Osservare, prevedere e allertare sono le tre ragioni alla base di questa operazione congiunta con queste tre regioni – ha sottolineato Giacomo Giampedrone, assessore alla protezione civile di Regione Liguria durante la presentazione stampa congiunta – Attraverso questa app si accorcerà la catena della comunicazione portando gli avvisi ufficiali, e sottolineo ufficiali, direttamente al cittadino. Uno strumento che in termini di protezione civile è un grande risultato e credo che possa aiutare a mettere in salvo delle vite umane“.

L’app si chama Meteo 3R, ed è già scaricabile sull’appstore sia per sistemi Android che per Apple, ed elabora i dati di una rete interregionale composta da oltre 650 stazioni di rilevamento. Un lavoro, quello di mettere a disposizione di tutti la precisione tecnica delle previsioni meteo delle agenzie regionali, portato avanti dai centri funzionali e le strutture tecniche della Valle D’Aosta, Arpa Piemonte e Arpa Liguria, nell’ambito dei progetto Risk-com e Risk-act.

“E’ la prima volta a livello nazionale che viene attivata una rete del genere – sottolinea Giampedrone – ed è un ulteriore step che si inquadra nel tenativo di rendere la proezione civile sempre più vicina alle esigenze della popolazione. Questa collaborazione tra regioni in futuro potrà ricevere altre adesioni”.

Come funziona l’app? I dati della rete osservativa sono aggiornati costantemente e provengono dalle 650 stazioni meteorologiche ufficiali sparse sui territorio delle tre regioni: sul cellulare quindi avremo tutti i dati rilevati in tempo reale, dalle precipitazioni, alla temperatura, vento, umidità e tutto il resto. Una sezione a parte è dedicata alle allerte meteo: attraverso questo canale arriveranno gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione di pericolo nei nostri territori

Le previsioni sono invece realizzate dai tecnici di Arpal e delle altre agenzie e arrivano con previsione sui tre giorni, per avere un livello più alto di precisione e attendibilità. Nei prossimi giorni sarà attivato un nuovo radar sui monti della Liguria che permetterà ancora più precisamente di monitorare in tempo reale lo spostamento delle perturbazioni.