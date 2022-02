Mercoledì il premier Mario Draghi in visita a Genova: sarà la sua "prima volta" in città - Genova 24

Genova. Il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà in visita a Genova mercoledì 9 febbraio. Lo confermano fonti istituzionali. La visita non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma di certo il capoluogo ligure finalmente è sull’agenda del premier.

Si tratterà infatti della prima visita a Genova per Mario Draghi da quanto siede al vertice di Palazzo Chigi. La sua presenza era stata ritenuta possibile per lo scorso 14 agosto, terzo anniversario del crollo del ponte Morandi, ma alla fine in rappresentanza del governo erano intervenuti i ministri Enrico Giovannini e Marta Cartabia. Draghi, poi, era atteso a Genova il 31 gennaio per un incontro in tema di Pnrr nell’ambito di un tour nelle principali città italiane, ma anche questo appuntamento era saltato.

I dettagli non sono ancora emersi, ma da quanto si apprende il premier farà un giro in porto, poi andrà alla Radura della Memoria sotto il nuovo ponte Genova San Giorgio e si recherà al campo base del cantiere del Terzo Valico.

Di certo a Genova Draghi incontrerà il governatore ligure Giovanni Toti: un vertice istituzionale che però avrà anche un forte significato dal punto di vista politico. Il presidente, che è pure cofondatore di Coraggio Italia, da sempre è un convinto sostenitore del suo esecutivo e la scelta di rompere col centrodestra sulla candidatura di Maria Elisabetta Casellati al Quirinale è stata dettata (anche) dalla volontà di garantire stabilità al governo in carica. Non a caso, forse, quella di Draghi a Genova sarà la prima visita istituzionale dalla rielezione di Mattarella.

Molto probabile anche un incontro con Marco Bucci: il sindaco è intenzionato a ricordare al premier che va ancora risolta la partita dei 53 milioni di euro, residuo del “tesoretto del ponte”, ovvero dei fondi relativi al decreto Genova e non utilizzati per economie di spesa e che il sindaco-commissario vuole impiegare su progetti per il territorio.

Prima di Draghi mercoledì sarà a Genova Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, atteso alle 11.00 a un incontro a Palazzo Ducale sugli interventi finanziati dal recovery fund in Liguria.