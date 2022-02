Mercato Genoa: volti nuovi, internazionali e mirati, Spors guarda oltre l'esito di questa stagione - Genova 24

La strategia di mercato del direttore sportivo Johannes Spors è stata una sorta di “manifesto” sulle intenzioni del Genoa targato 777 Partners.

“INSTANT TEAM” NO GRAZIE

Puntare su giocatori giovani, su innesti a titolo definitivo e su molti profili provenienti dall’estero significa che il nuovo corso societario guarda sì alla stagione in corso ma che l’obiettivo è a lungo termine. Il percorso intrapreso dal direttore sportivo tedesco risulta dunque in antitesi con le scelte consuete delle società che a gennaio devono aggiustare la rosa per provare a salvarsi. Il direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini, ad esempio, aveva detto a chiare lettere di voler creare un “instant team” per provare a mantenere la categoria.

Nessuna “vecchia volpe” tra le carte messe in tavola da Spors. L’idea è provare a salvarsi con una squadra giovane e di corsa, come piace a Blessin, facendo a meno dei soliti nomi. Puntare tutte le proprie fiche sulla stagione in corso sarebbe alquanto rischioso, visto che la retrocessione è tutt’altro che improbabile. Se i rossoblù non riuscissero a centrare la salvezza, ci sarà comunque un blocco su cui ripartire e l’allenatore avrà già sei mesi di lavoro alle spalle. Altro indizio di un progetto a lungo termine, l’ingente somma spesa. I 19,5 milioni sborsati, a fronte degli zero incassati, posizionano il Genoa al nono posto della classifica stilata da Transfermarkt sulle squadre che hanno speso di più in questa sessione di mercato.

GEOGRAFIA DI UN’IDEA

L’altro elemento che spicca guardando gli ingressi sono i campionati di provenienza dei giocatori. Spors ha pescato soltanto a Nord dello Stivale. Le ragioni sembrano due, la prima è l’esperienza di Spors maturata tra Lipsia e Vitesse, mentre la seconda è lo stile di gioco verticale ed aggressivo che piace a Blessin e che è tipico dei campionati di provenienza dei nuovi acquisti. Nessun tentativo di inserire giocatori da fraseggio e nessuna incursione nel calcio sudamericano. Gli unici tre italiani sono Calafiori, Piccoli e Yeboah. Quest’ultimo, tuttavia, non ha mai giocato in Serie A ed è balzato sotto i riflettori grazie ai goal messi a segno in Austria.

Gli innesti del Genoa

Difensori: Hefti (Young Boys def), terzino destro del 1997, Ostigard (Brighton p), difensore centrale 1999, Calafiori (Roma p), terzino sinistro del 2002, Czyborra (Arminia Bielefend rp), terzino sinistro del 1999.

Centrocampisti: Amiri (Bayern Leverkusen p. con diritto di riscatto), trequartista del 1996, Frendrup (Bröndby IF d), centrocampista centrale del 2001, Gudmundsson (Az Alkmaar d), trequartista del 1997.

Attaccanti: Yeboah (Sturm Graz d), attaccante classe 2000, Piccoli (Atalanta p), attaccante classe 2001.

La lista dei giocatori che hanno salutato i colori rossoblù

Sabelli (Brescia), Fares (Torino), Serpe (Crotone), Biraschi (Karagumruk), Cassata (Parma), Behrami (Brescia), Touré (Karagumruk), Bianchi (Brescia), Caicedo (Inter), Andrenacci (Brescia), Pandev (Parma).