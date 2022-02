Mele, una nuova pala eolica sotto il Turchino: 180 metri d'impianto sopra il tracciato della A26 - Genova 24

Genova . Il progetto di un nuovo parco eolico all’interno del comune di Mele è stato presentato in questi giorni in Regione Liguria per le valutazioni di impatto ambientale: una pala eolica, la cui torre potrebbe superare i 110 metri, collocato presso Fado, a poche decine di metri dal tracciato della A26.

A presentare il progetto la L. Energia srl di Genova, che riprendendo un vecchio progetto del 2015, ha aggiornato alcune caratteristiche dell’impianto, individuando anche un nuovo percorso per la installazione dell’impianto. Secondo quanto emerge dalle prime indiscrezioni, se passerà indenne alle verifiche tecniche degli uffici di Regione Liguria, la pala eolica avrà una potenza complessiva di 4,2 MW, più potente di quella oggi in uso nel parco eolico del Gorsexio, che ha una turbina da 3MW.

Stando alle caratteristiche tecniche presenti nel documento, l’impianto dovrebbe avere una torre di una altezza compresa tra o 100 e i 116 metri, con un diametro di elica compreso tra i 127 e i 135 metri. La forbice dipende da quale aerogeneratore sarà scelto, anche se nelle carte viene ipotizzato quello più moderno disponibile sul mercato, vale a dire il Vestas V136, con uno sviluppo complessivo fino a 178 metri, superando di quasi trenta metri quella del Gorsexio, che quando fu costruita risultava essere la più grande del nord Italia.

L'area dove sarà costruito l'impianto

Per quanto riguarda il percorso di accesso all’area di installazione, un grande prato sulla costa del monte Bric Aresci, il progetto prevede il passaggio dei mezzi partendo dal passo del Turchino, attraverso strade già esistenti che andrebbero solamente adattate per sostenere il trasporto: secondo i calcoli sarebbero scavati oltre 5mila metri cubi di terra (poi riposizionati quasi interamente) per un’area di oltre 15 mila metri quadrati. Stando allo studio di impatto visivo, la grande pala sarà visibile passando dalla A26 e anche in parte dalla zona panoramica del Faiallo.