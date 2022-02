Maturità 2022, un migliaio di studenti in piazza contro le prove scritte: "Con la dad impossibile tornare alla normalità" - Genova 24

Genova. Un migliaio in piazza oggi anche a Genova nell’ambito della protesta indetta a livello nazionale contro l’esame di Maturità che prevede quest’anno la reintroduzione delle prove scritte.

“Non siamo stati convocati come comitati studenteschi per sei mesi – accusa Francesco Devoti della Rete studenti Medi – per sei mesi si è detto che si sarebbe fatta al massimo la prima prova poi invece con questo blitz finale il ministero ci ha detto che avremmo fatto anche la seconda”.

Gli studenti contestano anzitutto “la considerazione che viene data a due anni di dad che non sono vera istruzione. Si tratta di due anni in cui abbiamo subito sia scolasticamente sia psicologicamente gli effetti della dad e che non vengono presi in considerazione. Parlano di ritorno alla normalità ma sono stati due anni non normali. non si può ritornare alla normalità sulla nostra pelle”. Inoltre chiediamo un generale cambio dell’esame maturità e del sistema scolastico tutto perché la maturità è ancorata a sistemi antiquati che non tiene conto delle necessità degli studenti e delle studentesse”.

Gli studenti contestano anche il dato del ministero dell’Istruzione circa le percentuali di classi in quarantena: “Per la nostra regione per esempio si parla di un 8% di classi in Dad ma noi abbiamo riscontrato che si tratta di un dato totalmente falso”.

La richiesta al ministero è quella di “un ritorno all’esame solo orale”, ma sono disposti a concedere il via libera allo scritto di italiano: “Benché anche la prima prova scritta sia un problema quella possiamo pensare di fare un lavoro perché il tema è una delle attività rimaste più presenti anche in dad mentre le materie di indirizzo delle seconde prove, dalle traduzioni al classino allle prove di matematica o fisica allo scientifico, in dad molto spesso sono state sospese” .

“Noi gli scritti non li facciamo” intonano i ragazzi dal corteo e uno di loro spiega: “Non è che non abbiamo voglia di farli, il problema è che non siamo sufficientemente preparati dopo questo terzo anno di pandemia. Ci avevano promesso che non ci sarebbero stati scritti e ora ci dicono il contrario”.

Il corteo, partito dai giardini di Brignole attraverserà via XX Settembre e raggiunta piazza De Ferrari svolterà per arrivare sotto la Prefettura dove una delegazione sarà ricevuta dal prefetto. Alla manifestazioni partecipano anche delegazioni di studenti arrivati da Imperia e La Spezia.