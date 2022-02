Maturità 2022, Pastorino (Linea Condivisa) e Cgil scendono in piazza insieme agli studenti - Genova 24

Genova. Alla manifestazione e corteo di protesta tenutosi questa mattina a Genova, promosso dal collettivo Rete degli studenti medi, contro l’esame di Maturità 2022 in forma scritta, hanno preso parte anche il capogruppo in consiglio regionale di Linea Condivisa, Gianni Pastorino, e una delegazione della Cgil di Genova.

“Oggi gli studenti presenti qui a manifestare esprimono disagio di una generazione – commenta Pastorino – Da ormai due anni l’emergenza sanitaria ha colpito duramente la scuola sia per quanto riguarda le difficoltà di insegnamento, sia per quanto riguarda la carenza di insegnanti e le difficoltà che ci sono state con una didattica a distanza che ha messo in evidenza le diversità sociali. Crescono le disuguaglianze tra studenti”.

Poi continua: “In queste condizioni si pensa a tornare alla normalità, come se questi due anni di angoscia e di ansia non siano mai esistiti. Noi come Linea Condivisa abbiamo denunciato in Consiglio Regionale un aumento di difficoltà di origine psicologica da parte delle giovani generazioni. Tutto questo sembra che la ministro Bianchi non interessi. È necessario capire come strutturare la scuola pubblica dei prossimi anni”.

A sostegno degli studenti anche la Cgil, da cui arrivano le parole di Elena Bruzzese, Segretaria Camera del Lavoro di Genova: “Che necessità c’era di cambiare proprio quest’anno le modalità dell’esame di Stato? Arriviamo da tre anni in cui nella scuola è successo di tutto: perché tutta questa urgenza?”

Così Bruzzese commenta gli annunci del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sulle nuove modalità di svolgimento dell’esame di Stato 2022.

E conclude: “Didattica discontinua, in presenza, a distanza, mista, insieme alle mille difficoltà incontrate dal personale della scuola e conseguentemente dai ragazzi per fronteggiare la pandemia, hanno reso questi anni scolastici veramente difficili per tutti. Sarebbe stato molto più utile ascoltare gli studenti preventivamente questi anni non sono trascorsi in modo indolore ed è davvero incomprensibile non tenerne conto”