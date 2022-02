Marinella di Nervi, l'imprenditore del rilancio assicura: "Settimana prossima ripartono i lavori" - Genova 24

Genova. Sono passati quasi tre anni e mezzo dalla conferenza stampa che annunciava, nell’ottobre 2018, il progetto di ristrutturazione e rilancio della Marinella, lo storico albergo sulla passeggiata di Nervi. In mezzo c’è stata una mareggiata da record e altri eventi meteo meno memorabili, il covid, ma sicuramente non è passato inosservato lo stand by legato al progetto. A quanto pare, però, c’è una luce in fondo al tunnel. I lavori sarebbero pronti, finalmente, a ripartire.

Il tema è stato al centro di un’interrogazione in consiglio comunale. L’articolo 54 presentato dal capogruppo Pd Alessandro Terrile chiedeva il perché dei cantieri fermi da settimane e se fosse possibile conoscere una data stimata per la fine dei lavori, tenendo conto anche del fatto che ad aprile a Nervi tornerà Euroflora.

La risposta della giunta è arrivata dalle parole dell’assessore allo Sviluppo Economico Stefano Garassino che ha ripercorso le tappe dello sfortunato cantiere e annunciato che, secondo quanto assicurato dalla società Marinella 1934, di proprietà di Igor Mendelevich, i lavori riprenderanno nella settimana dal 20 al 27 febbraio.

“Pochi giorni dopo la presentazione del progetto, nel 2018, ci fu una mareggiata che provocò tantissimi danni strutturali che hanno impedito gli interventi che erano già stati autorizzati – ricorda Garassino – l’inizio era previsto per la fine del mese di ottobre dello stesso anno, a seguito di quell’evento meteo e di altri di minore portata le opere di riqualificazione hanno dovuto in gran parte essere riviste e i relativi interventi essere riprogettati per fare fronte ai danni della mareggiata”.

L’instaurazione di ulteriori procedimenti autorizzatori per interventi non previsti ha di fatto comportato un allungamento dei tempi di lavoro, sottolinea l’assessore comunale: “Ad ogni modo a seguito della recente approvazione dell’ultima variante da parte della conferenza dei servizi il 21 gennaio 2022, la società Marinella 1934 ha comunicato che i lavori riprenderanno la settimana prossima”.

Il progetto di restyling dovrebbe trasformare l’antico albergo sulla passeggiata Anita Garibaldi in una struttura multifunzionale che dovrebbe includere hotel, Spa, una piccola marina, un ristorante, una caffetteria e un lounge bar.

“Ecco, la giunta smette di dare date di fine lavori – attacca il consigliere Pd Terrile – a oggi quindi non si sa nulla, ed è uno dei tanti esempi di malgoverno di questa città, ormai da anni abbiamo capito che chi ha preso in concessione questo bene non riesce a fare i lavori e accampa scuse su scuse, intanto la Marinella rimane lì, in stato di abbandono, come lo era alla precedente edizione di Euroflora, non è cambiato nulla”.

“Il restauro doveva essere completato da almeno tre anni – ricorda Terrile – il primo annuncio fu di dicembre 2017: “a febbraio partiranno i lavori, si susseguono decine di annunci, sopralluoghi e conferenze stampa, ma i lavori non partono fino a giugno 2020, con previsione di completarli a febbraio 2021. A marzo 2021, si promette che finiranno entro l’estate. L’ultimo cartello affisso sui ponteggi parla di fine lavori per il 31 dicembre 2021. Siamo a febbraio 2022, e la Marinella è ancora uno scheletro”.