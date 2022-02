Marco e Michele, due giovani vite spezzate consegnando pizze. Il sindacato Slang/Usb: "Troppi rischi per i rider" - Genova 24

Genova. Marco Santeusanio, 18 anni, morto in un incidente in via Tortona a Marassi due settimane fa. Michele Dervishaj, 19 anni, deceduto domenica a due giorni dallo schianto con il suo scooter in via Rivarolo a causa del sorpasso azzardato di un’auto.

Nel giro di due settimane due ragazzi, che per guadagnarsi qualche soldo consegnavano le pizze, hanno perso la vita in altrettanti incidenti stradali.

“Due vite spezzate da un lavoro che presenta diversi rischi, il traffico è solo uno di questi – dice in una nota il sindacato Slang-Usb – Quando si parla di sicurezza, le aziende per cui lavoriamo hanno sempre girato la testa dall’altra parte, ma noi lavoratori non possiamo restare a guardare”.

“I pirati della strada probabilmente esisteranno sempre ma c’è sempre qualcosa che possiamo fare per migliorare le nostre condizioni di lavoro, sia in termini di sicurezza che in termini contrattuali, mezzi aziendali, condizioni meteorologiche impervie, infortunio sul lavoro, assicurazioni a carico dell’azienda e la completa applicazione del ccnl sono solo alcuni dei molti argomenti che sono necessari affrontare” dice ancora il sindacato.

Per parlare di questa situazione e condividere i problemi che riguardano in primis la sicurezza Slang Usb ha convocato un’assemblea rivolta a tutti i lavoratori del food delivery che si terrà al Cap di via Albertazzi per venerdì 25 febbraio alle 15.30.