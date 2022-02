Marassi, iniziati i lavori per la passerella sul Bisagno. D'Avolio: "Ora controlli su tutti i ponti" - Genova 24

Genova. Sono iniziati questa mattina i lavori di messa in sicurezza della passerella pedonale che attraversa il Bisagno all’altezza dell’Istituto Comprensivo Montaldo di via Bobbio, nella propaggine più meridionale di Staglieno.

L’intervento dovrebbe durare circa 90 giorni, tempo permettendo, e consiste nel consolidamento di una delle due pile risultata danneggiata e ammalorata dal tempo. La struttura pedonale è chiusa da settembre a seguito di una segnalazione arrivata da un residente, con gravi disagi per tutto il quartiere visto la vicinanza della scuola e la relativa lontananza di passaggi alternativi.

“Siamo ovviamente contenti che i lavori siano iniziati – spiega il presidente di municipio Roberto D’Avolio – la passerella è chiusa dall’inizio dell’anno scolastico e come municipio siamo stati in pressing fin da subito per far partire questi cantieri. Ora è bene che vengano monitorati e controllati tutti i ponti, pedonali e non, che attraversano il torrente, per evitare brutte sorprese e i soliti lavori fatti in emergenza”.