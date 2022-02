Marassi, donna scompare da casa: si chiama Giuseppina e soffre di Alzheimer - Genova 24

Genova. Una donna è scomparsa ieri sera, dopo essersi allontanata da casa sua, in via Biga, nel quartiere di Marassi. Il suo nome è Giuseppina e da tempo soffre di Alzheimer: i suoi familiari la stanno cercando in tutta la città.

La donna è uscita dalla sua abitazione nel pomeriggio di venerdì 18 febbraio, alle 17 circa, per non fare più rientro. E’ vestita con un giubbotto color argento, una camicetta bianca, una felpa blu e dei pantaloni scuri. Potrebbe avere anche un berretto di lana grigio.

“Nel caso fosse avvistata – spiegano i familiari – cercate di trattenerla avvisando immediatamente la polizia. Ricorda il suo nome e risponde anche al nome di Giuggi”. Nel caso si possono avvisare anche i familiari al 3394420441 oppure al 3317870435 o al 3391856868.