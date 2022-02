Genova. La strigliata che si è preso dai compagni per aver messo il pollo insieme alla pasta al pesto era diventata di dominio pubblico proprio perché raccontata dallo stesso giocatore, stupito di come in Italia si presti attenzione al cibo.

Oggi Denzel Dumfries, impegnato nel match tra Genoa e Inter, ha ricevuto dai food ambassador della Liguria un kit di prodotti liguri.

“Non farlo più Denzel, ma ti perdoniamo, buon appetito!” ha scritto sui social la Regione Liguria.