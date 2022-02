Maestrale fino a 100 km/h in Sardegna, traghetto Genova Porto Torres dirottato su Olbia - Genova 24

Sardegna. Il traghetto Tirrenia Janas in servizio sulla linea Genova Porto Torres è stato dirottato questa mattina su Olbia, da dove ripartirà questa sera per raggiungere lo scalo ligure, a causa delle pessime condizioni meteo marine.

Mentre in Liguria abbiamo una giornata di sole, anche se con venti sostenuti, un rapido sistema frontale sta facendo soffiare il vento di maestrale con raffiche di burrasca sulla Sardegna, raffiche che in media stanno toccando i 35/40 nodi (tra i 70 e gli 85 km/h) ma che in alcune aree più esposte a nord-nord ovest dell’Isola raggiungono punte di 100 chilometri orari.

Per questo in Sardegna è stato diramato un avviso meteo che rimarrà in vigore sino alle 6 di martedì 22 febbraio.

Le raffiche di Maestrale tra gli 80 e i 100 km/h che stanno sferzando la Sardegna settentrionale e le onde alte 3 metri stanno causando disagi nei collegamenti con la Corsica. Moby fa sapere che sono saltate le prime due corse del mattino da Santa Teresa Gallura a Bonifacio delle 7 e da Bonifacio a S. Teresa delle 8.30.

Il traghetto Janas della Tirrenia, in servizio sulla Genova-Porto Torres, è invece stato dirottato al porto di Olbia, da dove ripartirà questa sera verso lo scalo ligure.

La nave Athara, in servizio questa sera da Genova per Porto Torres, invece, effettuerà regolarmente il collegamento verso il porto turritano ma prenderà la rotta di levante passando a est della Corsica, al riparo dal forte vento da nord-ovest.