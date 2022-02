Lunghe code al Ducale per la mostra di Escher: apertura prolungata fino alle 21 - Genova 24

Genova. Tanti turisti oggi a Genova per visitare l’acquario e soprattutto la mostra di Escher a palazzo Ducale.

La lunga coda di questa mattina ha convinto la direzione di palazzo Ducale a prorogare l’orario della mostra. Ne da notizia Ne dà notizia il direttore della Fondazione per la Cultura Serena Bertolucci sulla sua pagina Facebook: “Data la grande affluenza – spiega Bertolucci – per poter consentire a tutti di poterla visitare, oggi la mostra di Escher sarà aperta in via straordinaria fino alle ore 21 con biglietteria disponibile fino alle 19.30”

E chi non ha il biglietto già prenotato online può approfittare dell’occasione, recandosi in biglietteria dopo le 18.

L’esposizione del genio olandese sarà visitabile fino al 20 febbraio.