Loggia di Banchi, dopo le scoperte archeologiche l'apertura del "Museo della città" slitta di sei mesi - Genova 24

Genova. Sono già tutte sold out le visite guidate, gratuite e su prenotazione, in programma giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 febbraio per ammirare in anteprima l’affascinante spaccato della vita di Genova nel Cinquecento emerso durante i lavori di approfondimento e restauro necessari per dar vita al Museo della città, nella Loggia di Banchi, compresa tra piazza Banchi e piazza Senarega, nel Sestiere del Molo.

“Siamo orgogliosi che l’interesse dei genovesi verso l’archeologia sia così alta. Sono già andati a ruba tutti i posti disponibili, 150, in tre giorni. Al momento non sono previste altre date, oltre quelle di questa settimana, ma dato l’interesse generale, non si esclude possano esserne programmate altre“, spiega Barbara Strano, Responsabile archeologo del cantiere, della cooperativa Archeologia.

“Il progetto conclusivo – che prevede un ridimensionamento e adeguamento del progetto di fattibilità che era stato pensato inizialmente – è centrato sul mettere in luce tutte le scoperte archeologiche emerse. Quindi il nuovo progetto del Museo della città sarà sostanzialmente identico nel suo insieme ma ci saranno degli spazi dove, probabilmente sia con delle coperture di vetro sia con l’aiuto della parte digitale, si potrà raccontare tutto quello che è emerso“, a dirlo Barbara Grosso, assessore alla Cultura del Comune di Genova.

Mentre per quanto riguarda la fine dei lavori e la chiusura dei cantieri – spiega Grosso – c’è stato uno slittamento di circa sei mesi, perché la Sovrintendenza ha dovuto finire di far emergere tutto ciò che era nascosto. Da adesso quindi si procederà di nuovo con il progetto.

“Svolgo il mestiere di archeologa da quasi trent’anni, ma mai mi era capitato, come questa volta di entrare e vedere visivamente quello che in altri cantieri si deve interpretare e ricostruire mentalmente. Qui è tutto visibile e questo rende il progetto ancora più emozionante“, spiega ancora l’archeologa Barbara Strano.

guarda tutte le foto 13



Museo loggia Banchi, avanzamento dei lavori

E continua: “L’area del cantiere mostra infatti una fotografia precisa della fine del Cinquecento, perché queste strutture sono state demolite per la costruzione della Loggia, inaugurata nel 1595. Possiamo vedere dunque la fotografia esatta di quello che c’era prima. Quello che noi possiamo vedere è una stratificazione che parte dall’epoca romana fino alla fine del Cinquecento. Questo è sicuramente un inizio, verranno fatti altri approfondimenti. Al momento sono state rimosse le macerie per mettere in luce i locali, le volte e le logge.

Genova è una città pluristratificata, ci sono infatti pochi spazi, quindi immaginavamo di avere a che fare con il passato, ma certo non ci aspettavamo di poter vedere i resti così nitidamente”.

“Durante gli scavi abbiamo trovato ceramica di fine Cinquecento, maiolica ligure, smalto berrettino. Poi abbiamo trovato degli stucchi con l’aquila imperiale, con il simbolo quindi della casata imperiale“, conclude l’archeologa Strano.

“Ringraziamo il lavoro congiunto di Segretariato Regionale e Soprintendenza per aver sostenuto gli scavi, il Comune di Genova per aver adeguato il progetto del Museo della Città dopo questo straordinario ritrovamento – dichiara Ilaria Cavo, assessore alla Cultura di Regione Liguria – la Regione è stata al fianco di questo progetto nei rapporti con il Ministero della Cultura, un Ministero che dimostra un’attenzione speciale per i progetti museali che questa città ha saputo e sa proporre, dalla Casa dei Cantautori al MEI-Museo Emigrazione Italiana fino al Museo della Città: qui, alla Loggia di Banchi ci sarà sicuramente uno sguardo verso l’alto, ma anche verso il basso, a questo percorso straordinario nei secoli per il quale Regione ha dato da subito la disponibilità ad entrare nell’accordo di valorizzazione insieme alla rete dei soggetti coinvolti, il Mic con le sue rappresentanze territoriali, il Comune di Genova e Compagnia di San Paolo”.

“La nostra Fondazione opera per valorizzare le identità culturali e creative di ogni territorio e per renderlo più fruibile e attrattivo nei confronti del turismo. Il Museo della Storia di Genova e l’importante recupero della Loggia della Mercanzia rappresentano un’opportunità di crescita sia per la città sia per le persone che la abitano e che lo sceglieranno come spazio in cui far nascere nuove occasioni di conoscenza, di lavoro e di sviluppo – dichiara Alberto Anfossi, Segretario Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo – Collocato fra il porto antico e la stazione ferroviaria principale, il Museo è localizzato di fronte alla chiesa di San Pietro in Banchi; già sede di eventi e mostre temporanee, con questo progetto diventerà istituzione culturale cittadina di riferimento”.

E aggiunge: “È con questa convinzione che abbiamo accettato di affiancarci alla Città di Genova nella realizzazione di un bene comune, un Museo, che ne racconti la storia: perché anche le prossime generazioni possano beneficiare di questa ricchezza, perché pensiamo possa essere un elemento identitario per i cittadini e di attrattività per i visitatori, perché – infine – riteniamo sia un’occasione per mostrare come la ridestinazione e recupero di un bene possano creare le condizioni per offrire una visione sostenibile della cultura, da un punto di vista economico e sociale”.