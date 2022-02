Lo spettacolo delle gru in volo nei cieli di Genova: la migrazione verso nord è in anticipo - Genova 24

Genova. Una lunga linea nel cielo, che piano piano prende l’inconfondibile forma a V tipica delle formazioni di volo per le lunghe percorrenze: sono le gru che anche quest’anno sorvolano i cieli della Liguria e di Genova, regalando, a noi a terra, uno spettacolo dal sapore ancestrale.

Il clip, realizzato dalla video maker naturalista Maria Cristina Granai dalle alture di Pegli, documenta il passaggio di più stormi diretti verso nord est, nelle lande dell’Europa centrale, dove, come ogni anno, prima dell’estate si ripeterà il rito della riproduzione. Non si fermano da noi, salvo qualche raro atterraggio di alleggerimento, ma ci permettono di assistere al loro spettacolare passaggio.

La migrazione stagionale, che prima dell’inverno è in senso opposto per trovare nel caldo africano e iberico l’habitat ideale per traguardare la stagione fredda, quest’anno si sta verificando in anticipo di almeno un paio di settimane, visto che solitamente è atteso tra fine di febbraio e gli inizi di marzo.

Cielo ma non solo. Maria Cristina, infatti, nel suo video ci regala una chicca: sempre dall’alture di Pegli il suo sguardo attento non si lascia sfuggire il tuffo di un delfino a poche decine di metri dalla costa, nella luce del tramonto. Un’altra cartolina di una terra, la nostra, sempre sorprendente.