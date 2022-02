Lista Crivello: "Potenziare il punto tamponi di Teglia per tutti i cittadini della Valpolcevera" - Genova 24

Genova. Potenziare il punto tamponi drive-through di Teglia in modo da evitare lunghe code: è quanto chiede in una nota la Lista Crivello.

“Un servizio importante che dopo una pausa ha ripreso la sua attività, un esempio da seguire: l’ambulatorio integrato che grazie ad una fondamentale collaborazione tra Asl 3, Municipio e un gruppo di medici di medicina generale del distretto 10 ha garantito e garantisce, attraverso prenotazione, la possibilità di effettuare testi antigenici rapidi ai loro assistiti”, ricorda la Lista Crivello

“In queste settimane, durante le quali i contagi, a causa anche della nota variante, hanno a ripreso ad aumentare in maniera significativa e con essi la domanda dei relativi test, in particolar modo da parte dei bambini e dei ragazzi, soggetti delicati, sarebbe molto utile allargare la possibilità a tutti i cittadini della Valpolcevera, in possesso della richiesta del proprio medico curante, di usufruire di tale ambulatorio”

“Pur comprendendo le difficoltà presenti durante la pandemia da Covid-19, il potenziamento auspicato rappresenterebbe certamente una scelta tesa a migliorare la funzione di un servizio essenziale, oltre che ad evitare spiacevoli code su tutto il territorio”, conclude.