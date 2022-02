Linea ferroviaria del Campasso, arriva l'avviso pubblico: 15 giorni per presentare le osservazioni al progetto - Genova 24

Genova. Sono partiti oggi, giovedì 10 febbraio, i 15 giorni previsti dalla legge per presentare le osservazioni al progetto sulla linea ferroviaria del Campasso, ideato alla connessione del Terzo Valico con le l’area portuale. Sul sito di Regione Liguria, infatti, è stato pubblicato nella giornata di ieri l’avviso pubblico, che fa scattare il countdown per presentare eventuali osservazioni al progetto, ultimato nella sua versione definitiva e oggi alla valutazione di impatto ambientale.

Il progetto, sottoposto alle valutazioni tecniche degli uffici regionali lo scorso novembre, ha ricevuto in queste settimane le integrazioni richieste passando adesso alla fase pubblica, vale a dire quella delle osservazioni aperte a tutti, che completeranno l’iter per poi arrivare alla definizione del procedimento.

In questi mesi il progetto della riattivazione della linea ferroviaria del Campasso ha fatto molto discutere la popolazione dei quartieri che attraversati dal collegamento, con timori, critiche e richieste di chiarimenti. A spaventare i residenti è soprattutto la grande quantità di convogli previsti a regime (tra cui 24 convogli notturni) e la presenza di trasporti pericolosi, questi però esclusi dal sindaco di Genova Marco Bucci difronte ad una recente assemblea pubblica.

Oggi, quindi, scattano i 15 giorni previsti dalla normativa per produrre osservazioni al progetto: quando nacque la normativa sulle valutazioni di impatto ambientale (legge 152 del 2006) inizialmente i termini erano di 60 giorni, poi sono stati via via ridotti prima a 30 e poi a 15 in successive leggi ‘di semplificazione’ (la cui ultima è del 2021) e che hanno decretato tempi più stretti sia per le richieste di integrazione degli uffici tecnici delle amministrazioni sia per la parte pubblica. Per quanto riguarda il progetto della linea ferroviaria del Campasso, il termine per presentare le osservazioni è il 24 febbraio, all’indirizzo via.certificata@cert.regione.liguria.it