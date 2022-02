Ligorna: presentata la maglia del centenario - Genova 24

Genova. Il Ligorna ha presentato ufficialmente la maglia del centenario, targata Joma.

La maglia ha un design ideato da un lungo lavoro congiunto, iniziato in estate da parte del rivenditore Willy Sport e di alcuni ligornini doc, desiderosi e orgogliosi di poter dare il loro contributo.

Alla serata hanno partecipato alcune storiche bandiere del Ligorna ed anche personalità istituzionali sportive e politiche.

Sono intervenuti Giulio Ivaldi e Stella Frascà, rispettivamente Presidente del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti e Consigliere FIGC quota LND ed anche Claudio Villa e Roberto D’Avolio, Consigliere Comunale e Presidente del Municipio Media Valbisagno. Importante anche la presenza di cloro, che hanno contribuito alla creazione della stessa maglia: Mirko Annibale di Joma e Maurizio Palmaverde di Willy Sport.

La festa si è conclusa con il saluto di Alberto Saracco, presidente del Ligorna, alla presenza anche degli organi di stampa.

Le parole di Alberto Saracco: “Questa festa è stata una grande emozione, abbiamo avuto un bel riscontro. Sono davvero contento della presenza del Presidente Ivaldi, dell’Avvocato Frascà e di molti giornalisti, ma anche delle nostre vecchie glorie che ci emozionano e ci spingono ad andare avanti sempre con passione”.

Il commento di Giulio Ivaldi: “È un piacere essere inviatati a un evento di questo tipo. Immaginate cosa sia successo qui in cento anni: quante realtà, quante persone sono cresciute, si sono avvicendate, momenti belli ed anche negativi.. Questa continuità significa, che il nostro è un mondo di aggregazione, un modo per stare insieme, per andare avanti.. Cento anni sono tanti, ma come dice Vasco Rossi “siamo ancora qua”

Le parole di Stella Frascà: “Sicuramente è stata una serata importante perché non accade tutti i giorni di festeggiare un compleanno così. Cento anni di storia e di calcio significa mettere insieme passione, competenza, professionalità, il piacere dicondividere momenti di vita e di sport”.

Il commento di Maurizio Palmaverde: “Per noi è una grandissima soddisfazione ed un motivo di grande orgoglio aver creato, insieme alle bandiere storiche, questa maglia che è un po’ la replica ufficiale di quella gloriosa di tanti anni fa”.