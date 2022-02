Ligorna 'hors categorie' vince (1-0) a Novara - Genova 24

Novara. Giornata storica per il Ligorna. Gli uomini di mister Roselli hanno espugnato un campo storico come quello del ‘Silvio Piola’, superando la corazzata Novara: per i ragazzi del presidente Alberto Saracco si tratta della terza vittoria consecutiva.

Una sfida interpretata bene, dal Ligorna, fin dai primi minuti, in cui Botta e compagni sono stati capaci di contenere la manovra dei piemontesi, rendendosi pericolosi nelle ripartenze, che portano alla rete che decide il match, realizzata da Gomes su assist di Silvestri.

A fine primo tempo l’espulsione dello stesso Gomes rischia di compromettere la sfida per i genovesi, capaci invece di resistere per tutto il secondo tempo, portando a casa una meritata vittoria.

Questo il commento di Alberto Saracco, Presidente della società: “Un’impresa epica per tutto il calcio dilettantistico ligure, perché, indipendentemente dal fatto che nessuno aveva ancora vinto al Piola quest’anno, è un risultato che rimarrà per sempre.

Il mister ed i ragazzi hanno fatto un capolavoro. Complimenti a tutti, hanno fatto qualcosa di incredibile, forse lo capiremo nel tempo cosa è stato questo risultato”.

Ilcommento di Stefano Botta, capitano dei biancoblù: “Credo che per la società e presidente sia una soddisfazione difficile da spiegare. È un lavoro che parte dallo scorso anno e che quest’anno è continuato e sta portando i suoi frutti. Come squadra sapevamo che eravamo in un periodo positivo e ci credevamo. Non abbiamo sbagliato nulla e ci prendiamo questi tre punti che sono un altro passo verso la salvezza”.

Il commento di Paolo Scannapieco: “Vittoria voluta e meritata. Si respirava un’aria positiva in settimana e pensavamo tutti al colpaccio a Novara e ce l’abbiamo fatta. Per il Ligorna rappresenta motivo d’orgoglio ma quando si fanno le cose bene è tutto più facile».

Il commento di mister Roselli: “I giornalisti di Novara hanno paragonato il nostro successo alla vittoria del Novara a Milano di qualche anno fa.. Nel primo tempo loro cercavano di costruire ma noi chiudevamo bene e ripartivamo.. Il goal di Gomes su assist di Silvestri ci ha portato in vantaggio. L’espulsione di Gomes ha rischiato di complicarci la vita, però questi ragazzi hanno fatto i secondi 50 minuti in un modo pazzesco. Una partita incredibile in cui hanno dato tutti il 100% e anche di più”.

Le formazioni scese in campo:

Novara: Desjardins, Pagliai (61′ Babacar), Bergamelli, Di Munno (46′ Tentoni), Bonaccorsi (89′ Vimercati), Di Masi, Capano, Gonzalez, Pereira, Gyimah, Amoabeng (68′ Benassi)

A disposizione: Raspa, Tentoni, Diop, Agostinone, Vimercati, Rocchetti, Benassi, Pereira, Vaccari. Allenatore: Marchionni.

Ligorna: Fiory, Scannapieco, Bacigalupo, Gomes, Lipani, Cericola (57′ Donaggio), Cipolletta, Lala, Garbarino A., Silvestri (73′ Placido), Bacherotti (73′ Gerbino)

A disposizione: Atzori, Calcagno, Botta, Garbarino L., Salvini, Casanova. Allenatore: Roselli.

Arbitro: Sig. Di Mario di Ciampino