Libri colorati | ROSSO - Genova 24

Continuiamo a scorrere i colori che, non determinano un genere, ma rappresentano un particolare sentimento, che regge e determina alcuni libri. Il colore di oggi è il rosso, colore che rappresenta i sentimenti più impetuosi e travolgenti: l’amore, la passione, la rabbia…

“OTELLO”

Sebbene io non ami leggere copioni, questo è sicuramente uno dei miei preferiti. Dominato dalla passione, dalla tragedia, dall’amore e dal tradimento; da personaggi indimenticabili che, ormai, definiscono alcuni tratti (“essere uno Iago” ad esempio).

“Sorgi, nera vendetta, dal tuo covo, e tu, amore, cedi la tua corona e il trono che avevi nel mio cuore all’odio tiranno!”

TRAMA

Otello, il Moro di Venezia, si trova coinvolto in un groviglio di amore, rancori e tradimenti. Egli infatti è sposato con Desdemona, di cui è gelosissimo, e viene convito da Iago- suo sottoposto- del tradimento di lei con Cassio- suo fidato luogotenete-. Le passioni che animano Otello, che inizia a vedere sempre più rosso, lo porteranno alla rovina.

William Shakespeare (1564-1616) – aka Il Bardo- è stato un grandissimo poeta e drammaturgo inglese che ci ha regalato, oltre ai suoi sonetti, meravigliose opere che hanno segnato la storia del teatro occidentale; tra queste le tragedie “Macbeth”, “Amleto”, “Romeo e Giulietta”, le commedie “Sogni di una notte di mezza estate”, “le allegre comari di Windsor”, la “Bisbetica domata”, solo per citarne alcune.

Un libro per i bambini

Per i bambini, quelli più piccoli almeno, le passioni sono più coinvolgenti e totali quindi è più facile trovare libri che abbinino un colore ad un sentimento.

Per i più piccini

“CHE RABBIA!”

La rabbia, o meglio la sua gestione, è un problema molto frequente nei bambini. Questo bellissimo albo, edito da Babalibri, c’insegna come affrontarla e come conviverci dai 3 anni in poi; è disponibile anche nell’edizione CAA.

“E lassù, nella sua camera, Roberto sente una Cosa terribile che sale…sale, sale, fino a quando…”

TRAMA

Roberto ha avuto una bruttissima giornata, dal rispondere male al papà al trovare per cena i tanto odiati spinaci. Eppure, una volta materializzata, la rabbia si dimostra molto distruttiva, forse troppo…

Mireille D’Allancé, classe del ’58, è scrittrice e illustratrice francese, che ci ha regalato bellissimi libri come “Quando avevo paura del buio”, “Banda di maiali!”, solo per citarne alcuni, sempre editi da Babalibri.

Per i più grandi

“VALENTINA IL PRIMO BACIO… NON SI SCORDA MAI!”

Per i lettori un po’ più grandi il rosso, che più rosso non si può, è sicuramente il rosso dell’amore! I primi amori, le prime cotte che ci fanno arrossire dai piedi fino alla punta delle orecchie! Scritto sotto forma di diario le avventure di Valentina abbracciano tutte le avventure- e le disavventure- che compaiono nella vita di tutti i giorni (Valentina è una collana di avventure affrontate dalla protagonista in diverse età dai 7 ai 14 anni). Edito da Battello a Vapore, è un libro di cui innamorarsi dai 9 anni in poi.

“Quando però un fortissimo temporale ci sorprende in mezzo al bosco, io e Tazio corriamo a rifugiarci in una capanna che sembra abbandonata…”

TRAMA

Valentina e il fidanzato Tazio, raggiungo il vecchio maestro delle elementari- adesso sono in prima media- in una gita fuori porta. Un temporale li costringe a trovare rifugio in una capanna che sembra vuota ma, lo è davvero?

Angelo Petrosino, classe del ’49, è un traduttore, giornalista e scrittore italiano noto- e premiato- per i suoi libri per adolescenti e la serie di Valentina, con cui ha conquistato il premio Andersen nel 1993.

PICCOLE SCHEGGE

La CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) è un insieme di strategie atte a semplificare, ed incrementare, la comunicazione nelle persone che hanno difficoltà ad accedere ai più comuni canali comunicativi. Nel caso dei libri, questi sono scritti usando parole associate a simboli.

