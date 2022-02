Leonardo, salvo il comparto Automazione. La Fiom: "La lotta paga" - Genova 24

Genova. Dopo mesi di mobilitazione dei lavoratori della Leonardo di Genova, che hanno visto più di 40 ore di sciopero messe in campo contro la cessione della BU Automazione, l’azienda ha dichiarato che la vendita della Business Unit viene tolta dal mercato.

“Si tratta di una vittoria dei lavoratori, che pone le basi per una nuova fase di sviluppo per l’Automazione e per il sito genovese di Leonardo” spiega una nota congiunta di Fiom Genova e Fiom nazionale.

“Ora serve chiarezza – aggiunge però il sindacato – investimento in nuovi prodotti e competenze, per far sì che l’Automazione sia in grado di mantenere il proprio ruolo di leader del mercato dell’automazione logistica e aeroportuale. Come Fiom possiamo dire con certezza, ancora una volta, che la lotta paga.