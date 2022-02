Legambiente, domani inagurazione del nuovo circolo Polis all'ex caserma Gavoglio - Genova 24

Genova. Il 2022 inizia con l’apertura di un nuovo circolo di Legambiente Liguria domani, sabato 26 febbraio a Genova presso la Casa Gavoglio dietro la stazione Principe a partire dalle 11,00.

Il nuovo circolo “Polis” si pone l’obiettivo di migliorare la trasformazione della città e la qualità della vita, produrre inclusione sociale, favorire la trasparenza dei processi decisionali e promuovere la partecipazione attiva dei cittadini.

«L’inaugurazione sarà l’occasione per confrontarci sulla nostra città con momenti di dibattito ed intrattenimento per bambini e ragazzi con giochi e laboratori sulla natura e la biodiversità – dichiara Daniele Salvo, presidente del nuovo circolo – i temi della cittadinanza attiva e dell’ambientalismo scientifico restano al centro della nostra azione associativa e saranno tra protagonisti delle prossime iniziative del circolo».

Esprime soddisfazione il Presidente di Legambiente Liguria Santo Grammatico che afferma: «La nostra comunità cresce e si arricchisce di un nuovo circolo che raccoglie persone con esperienze e interessi trasversali e aperte alla relazione con altre associazioni e con la rete dei circoli genovesi. L’inaugurazione nell’ex caserma Gavoglio, dove da tempo siamo parte attiva del progetto La Casa nel parco, è il frutto della collaborazione che da anni portiamo avanti sui territori».

Durante la giornata ci sarà anche l’occasione per riflettere sui recenti scenari di guerra, portando la solidarietà di Legambiente alle popolazioni ucraine e russe. «Ci opponiamo fortemente al conflitto in corso e auspichiamo che l’attuale crisi umanitaria ed energetica ci serva da lezione per aumentare gli investimenti sulle fonti rinnovabili, ovvero su energia ecologicamente ed eticamente pulita” – ricorda Grammatico mentre conferma la partecipazione dell’associazione ambientalista ligure al presidio a De Ferrari a sostegno della pace in Ucraina.

IL PROGRAMMA

– dalle 11 alle 13

presentazione di Legambiente e del nuovo circolo Polis e scoperta del progetto Casa Gavoglio – La casa nel parco + laboratori per bambini e ragazzi

– pausa pranzo (brindisi e pranzo autogestito)

– dalle 15 alle 17

tavoli di lavoro (aree naturali, ec. circolare, periferie, mobilità)

+ laboratori per bambini e ragazzi

I laboratori sono a cura di Legambiente Giovani Energie