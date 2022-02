Le strade insanguinate di Genova: quattro incidenti mortali in meno di un mese - Genova 24

Genova. Questa mattina Genova si è svegliata nuovamente nella tragedia, con una nuova vittima della strada e una famiglia devastata dal lutto. Un vero incubo per la nostra città, che fa in conti con numeri altissimi di incidenti, troppo spesso mortali.

L’incidente della scorsa notte, dove un ragazzo appena 18enne, Marco Santeustanio, ha perso la vita sul suo scooter, è il quarto incidente mortale da inizio anno, preceduto da altri tre in cui coinvolti sono rimasti sempre mezzi a due ruote, tra bici, moto e scooter. Lo scorso 7 gennaio a San Fruttuoso un ragazzo di 24 anni, Wenhan Cheng, è morto investito da uno scooter mentre attraversava la strada praticamente sotto casa. L’impatto terribile, probabilmente dovuto alla forte velocità con cui viaggiava il mezzo, che ha scaraventato il corpo del ragazzo decine di metri avanti.

Un ciclista di 45 anni, Valerio Parodi, è morto travolto da un camion lo scorso 10 gennaio, a Bolzaneto, travolto da un tir sul ponte Ponte Divisione Alpina Cuneense. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime testimonianze l’uomo sarebbe rimasto agganciato dal tir in sorpasso. E poi il tragico incidente mortale di via San Felice, a Molassana, avvenuto lo scorso 29 gennaio, dove a perdere la vita è stato Gabriele Biasi, 39enne di Struppa, caduto con il suo 125 mentre tornava a casa, e schiantatosi su un muretto a bordo strada.

Una vero e proprio bollettino di guerra che mette i brividi: lo scorso 2021 si è chiuso con un totale di 14 incidenti mortali, mentre nel 2020 le vittime furono 21, contro i 18 del 2019 e i 24 del 2018. Una carneficina che si ripete ogni anno, e che ha molte cause, tra fatalità, imprudenze e condizioni del manto stradale e degli attraversamenti non sempre all’altezza. Dinamiche a parte, però il risultato è sempre lo stesso: sangue sull’asfalto e vite spezzate anzitempo.