Le impalcature di un palazzo crollano sulla strada: tragedia sfiorata in via Berghini - Genova 24

Genova. Le impalcature di un palazzo in ristrutturazione sono crollate sulla strada questa mattina in via Berghini, sulle alture di San Fruttuoso, centrando un’auto in transito.

A cadere sulla strada un cestello elevatore vincolato ad una impalcatura. Questo, cadendo, ha urtato una vettura in transito, dove per fortuna l’occupante è rimasta illesa. Anche l’operaio a bordo del cestello non è rimasto ferito.

Sul posto vigili del fuoco e polizia: la strada al momento è chiusa al transito, mentre sono in corso rilievi e la conta dei danni. Attimi di paura quindi per i residenti della zona, una tragedia sfiorata, visto che in quegli istanti stava transitando anche un autobus di linea. Disagi per il traffico, quindi, in tutta la zona, con il traffico bloccato e le operazioni di messa in sicurezza dei rimanenti ponteggi.