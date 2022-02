Lavori al ponte sopra via Siffredi: dalle 21 di oggi una sola corsia per senso di marcia - Genova 24

Genova. Per i lavori di realizzazione del nuovo cavalcaferrovia via Siffredi, l’asse di collegamento aeroporto-città-casello autostradale, con la demolizione del viadotto Aviatori pionieri d’Italia, dalle 21 di oggi e fino alla stessa ora del 22 febbraio, nel tratto di via Siffredi compreso tra l’adduzione da via Erzelli e l’impianto semaforico posto a levante del civico 30v vengono istituiti il limite massimo di 30 km/h e il divieto di sorpasso. Da questa sera, dunque, una sola corsia per senso di marcia.

I flussi viari vengono incanalati su due corsie contigue, una per ogni senso di marcia, separate da delineatori flessibili e realizzate sul margine mare del tratto interessato dall’occupazione stradale. Ingresso e uscita dei mezzi dalle aree di cantiere dovranno essere regolati da movieri.

Le lavorazioni verranno svolte in due fasi consecutive: solo in questa prima fase, l’impresa esecutrice Pizzarotti & C. spa provvederà all’occupazione di un’area pari al sedime di entrambe le corsie in oggi presenti per la direttrice levante-ponente.