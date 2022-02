Ladri scatenati nel levante genovese: quattro colpi in poche ore - Genova 24

Genova. Ladri scatenati ieri sera nel levante genovese. Quattro gli episodi che hanno richiesto l’intervento delle volanti e della polizia scientifica per i rilievi in una manciata di ore.

Il primo furto è avvenuto in un’abitazione di via Antica Romana di Quinto dove i ladri, dopo aver forzato la porta-finestra di una camera da letto, hanno portato via circa 30 mila euro di gioielli. Il furto è stato scoperto dal proprietario intorno alle 20.

La seconda segnalazione è arrivata quasi in contemporanea: ad essere svaligiato è stato un appartamento in viale Ponte dell’Ammiraglio a Quinto. Anche in questo caso i ladri sono entrati attraverso una porta-finestra. Bottino da 1500 euro.

Dopo nemmeno un’ora i poliziotti delle volanti sono dovuti intervenire in via Stefano Thurr a Quarto e poco dopo in via Carlo Bosio ad Albaro. In questi due ultimi casi, tuttavia, i ladri sembrano essere fuggiti senza bottino.

Sugli episodi indaga la polizia.