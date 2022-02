Ladri ancora in azione nel levante: a Quinto rubati gioielli per 40mila euro - Genova 24

Genova. Ladri ancora in azione nel levante genovese nella serata di sabato. Dopo un primo tentativo andato a vuoto in via Puggia,

i malviventi – in azione tra il tardo pomeriggi e la prima serata, sempre cn il favore del buio, si sono spostati nella zona di Quinto.

In un appartamento in via Fabrizi i ladri, dopo essere entrati forzando una porta-finestra, hanno rovistato ovunque, portando via due orologi per circa 8mila euro.

Poco dopo sempre a Quinto i ladri sono entrati in un appartamento in via Marchisio e lì hanno trovato le chiavi dell’abitazione adiacente, dove abitano i genitori della proprietaria. Complessivamente, i ladri avrebbero portato via oro e gioielli per circa 40mila euro.

Sul posto è stata inviata la scientifica per i rilievi. Indaga la