La Serteco Volley School volta pagina e rilancia - Genova 24

Genova. All’inizio di stagione tutto sembrava perduto e la scomparsa della Serteco Volley School era ormai data per certa e imminente.

Tuttavia allenatori, genitori e atlete si sono compattati intorno al nuovo consiglio di amministrazione (Andrea Casassa, Andrea Barabino e Enrico Massaro) che si è carico dei rischi e si è messo a lavorare su tutti i fronti.

Il risultato è che oggi la società delle coccinelle ha mantenuto e anzi rafforzato tutta l’attività sportiva, è saldamente in testa nel suo girone di Serie B2 e si ritrova tra le prime posizioni nei campionati regionali e giovanili.

Per proseguire il cammino iniziato e salvare definitivamente la Serteco era necessario un ulteriore passo e fare intervenire una nuova proprietà: in questi giorni si è formalizzata la cessione integrale delle quote di proprietà ad un nuovo gruppo di persone che si occuperanno di sostenere e rilanciare la società.

Il riferimento del nuovo assetto societario sarà Carlo Mangiapane (già proprietario di Normac AVB e Normac VGP) che insieme ai soci Vidardo Panciroli (presidente di Pallavolo La Spezia) e Andrea Casassa (attuale presidente di Serteco) svilupperà il nuovo gruppo pallavolistico.

Serteco pertanto entrerà a far parte del gruppo Normac e, mantenendo il proprio marchio, continuerà ad essere un centro di eccellenza della pallavolo genovese e ligure.

La nuova organizzazione è già al lavoro per pianificare un assetto organizzativo e tecnico comune e a breve seguiranno maggiori dettagli sul progetto. Le coccinelle volano sempre più in alto.