La Sampdoria Primavera a valanga sulla Fiorentina (4-1) - Genova 24

Genova. Dopo la bella prestazione in Salento, i ragazzi di Felice Tufano assommano in classifica altri tre punti, travolgendo, al Tre Campanili di Bogliasco, la Fiorentina di mister Aquilani, con un netto 4-1, cogliendo così la terza vittoria consecutiva e ricandidandosi per un posto ai play off, che avrebbe del miracoloso, in presenza di una rosa rifondata.

Partiamo dalla fine, cioè dal tabellino della gara:

Direttore di gara: Longo di Cuneo. Assistenti: Laghezza di Mestre e Zandonà di Portogruaro.

Marcatori: Montevago (al 12°), Yepes Laut (al 70°), Mala grida (all’80°), Toci (all’86°) , Paoletti (al 83°)

Sampdoria (3-5-2): Saio; Aquino (dall’87°Samotti), Bonfanti, Migliardi; Paoletti, Chilafi (dal 75° Malagrida), Yepes Laut, Bonavita (dal 75°Bontempi), Somma (dal 75° Villa); Montevago, Di Stefano (dall’84° Bianchi).

A disposizione: Tantalocchi, Catania, Dolcini, Leonardi, Porcu, Pozzato, Vitale.

Fiorentina (4-3-3); Andonov; Kayode (dal 46°Gentile), Frison, Lucchesi, Favasuli (dal 75° Presta); Bianco, Corradini, Agostinelli (dal 75°Amatucci); Neri (dal 46° Seck), Capasso, Gori (dal 67° Toci).

A disposizione: Fogli, Larsen, Egharevba, Romani, Biagetti, Koffi, Dainelli.

Il risultato lo ha sbloccato la coppia d’attacco siciliana, con il catanese Di Stefano sveglio a rubare palla a Michael Kayode ed a crossarla sul destro del palermitano Montevago, che al volo l’ha piazzata alle spalle del portiere bulgaro Ivan Andonov… 1-0 e palla al centro.

La ‘Viola’ ha reagito, con un paio di insidiose palle di Bianco e Capasso, ma soprattutto proprio col primo, che al 35° non è riuscito a battere un insuperabile Saio, che è rientrato negli spogliatoi, coi compagni, col meritato vantaggio.

Dopo un quarto d’ora di ripresa equilibrato (da registrare un tiro del neo acquisto Bonavita, in prestito dall’Inter), la Fiorentina ha preso d’assalto la porta blucerchiata, arrivando a colpire un palo col neo entrato senegalese Assan Seck (un bel prospetto appena arrivato, a Firenze, dal Pisa).

La Samp, in questa frazione di gioco, si è piazzata nella sua metà campo ad aspettare i toscani, cercando di punirli in contropiede con Montevago (al 66°), arrivato tuttavia stremato al tiro, facilmente parato da Andonov.

Al 67°, Aquilani ha buttato dentro un altro giocatore, non certo da panchina, il centravanti albanese Eljon Toçi, il cui ingresso è sembrato destinato a sparigliare le carte… se non che, mentre la Fiorentina sembrava forse meritare il pari, al 70°, nel modo cinico delle grandi squadre, la Samp si è portata sul 2-0, con Yepes Laut bravo ad appoggiare in porta una debole respinta di pugno di Andonov, con Bontempi che, a sua volta, ha cercato di allungare il tiro del capitano e Montevago che ha scagliato la palla in rete, senza che ci fosse consentito, a dire il vero, se al di qua oppure al di là della linea di porta… Un goal da dividersi in tre, un goal di squadra, in altre parole.

Le velleità viola, a questo punto, si sono appassite ed all’80° è stato il neo entrato (di Pietra Ligure) Lorenzo Malagrida, a spingere in rete (con la compartecipazione del suo marcatore Lucchesi) la sfera del 3-0.

Giochi fatti? No, un perentorio scatto di Toçi, ha visto Aquino accasciarsi a terra, per un problema muscolare, con la punta viola, tutt’altro che intenerita, che è rientrata sul piede destro, per fulminare Saio ed accorciare le distanze (3-1).

Partita riaperta? Ancora no, perché Montevago si è fatto un’altra bella sgroppata, per servire poi a Paoletti un assist al bacio, che la mezz’ala (che tifa Sambenedettese ed è una colonna del centrocampo di Tufano) ha freddamente sfruttato, infilzando Andonov… 4-1 e l’arbitro Longo ha potuto fischiare la fine.