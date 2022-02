La Samp Primavera ribalta l'Inter (3-2) a Milano - Genova 24

Milano. Epica impresa dei ragazzi di Felice Tufano, che in svantaggio di due reti dopo un quarto d’ora di gioco, sono stati capaci, non solo di non perdere la testa, ma addirittura di ribaltare il risultato, andando ad acciuffare la quarta vittoria consecutiva, in casa dell’Inter di Cristian Chivu, che a sua volta era reduce da tre vittorie di fila. Merito di tutti, ma in grossa percentuale del mister, d’adozione savonese, che ha avuto la lungimiranza di cambiare modulo di gioco, prima per raggiungere il pari (passando dal 3-5-1-1, con cui aveva iniziato, al 4-4-2), per poi tornare alle origini, in un’ottica cautelativa, che invece gli ha consentito addirittura di passare in vantaggio.

Non era partita male, la Samp, ma al 10° il centravanti estone Oliver Jurgens, imbeccato perfettamente da Peschetola, ha infilato Saio, con un preciso sinistro e pochi minuti dopo, il bulgaro Nikola Iliev ha prima sfiorato il palo e poi raddoppiato, con un facile tap in, a seguito di una bella azione dei suoi due precitati compagni.

Sembrava il preludio di un 90 minuti di sofferenza, invece, i blucerchiati hanno saputo tirare la testa fuori da sott’acqua e al 26°, un cross pennellato di Migliardi è andato a cercare la testa di Di Stefano, bravissimo ad inzuccare la palla con una torsione e farla sbattere contro l’incrocio dei pali, consentendo all’attento Pozzato di depositarla nella porta incustodita, essendo il portiere greco Nikolaos Botis ancora a terra, dopo il volo alla vana ricerca di intercettare la conclusione del dieci della Sampdoria.

E così la partita, riaperta con questa marcatura, ha cambiato volto ad inizio ripresa, con un paio di cambi effettuati da Tufano, in special modo quello della punta ‘di peso’ Montevago, al posto del centrale difensivo Villa (ex Inter, come pure l’altro subentrato Bonavita).

Ma anche Ivan Saio ha dato un grande contributo, perché al 48° è volato sulla sua destra, a deviare in corner una magia del fantasista italo argentino Valentin Carboni, capace di girarsi in un fazzoletto e concludere a fil di palo, dove sono arrivate le mani protese di Saio!

Goal non subito, goal fatto… perché sull’azione successiva o quasi, ancora il fluidificante Migliardi ha messo in mezzo un perfetto traversone, su cui si è avventato in tuffo Montevago, per una rete da antologia… che ai tifosi con i capelli bianchi può richiamare alla memoria un goal di Gigi Riva, in Nazionale, nel 1969, contro la Germania Est (per conferma andare a vedere in internet, quel 3-0 italico).

A questo punto Tufano, ha risistemato la difesa (al centro della quale ha giocato un inedito, per ruolo, Paoletti), buttando in campo il granitico difensore Samotti, per lo sgusciante Malagrida, che comunque le sue brave preoccupazioni alla difesa dell’Inter le aveva date.

Due minuti dopo il cambio, il kosovaro Andi Hoti ha fatto la frittata, atterrando ‘Corvo’ Di Stefano in area di rigore, mentre si stava apprestando a tirare: rigore netto, che Yepes Laut ha trasformato con la freddezza del veterano… portiere da una parte, pallone dall’altra.

Formazioni:

Inter (4-3-1-2): Botis; Silvestro, Hoti (74° Matjaz), Fontanarosa, Pelamatti (61° Fabbian); Grygar, Sangalli, Peschetola (61° Abiuso); Carboni V. (70° Casadei); Iliev, Jurgens (61° Carboni F.).

A disposizione: Rovida, Basti, Andersen, Dervishi, Owusu, Peretti, Kamate.

Sampdoria (3-5-1-1): Saio; Villa (46° Montevago), Paoletti (85° Musso), Bonfanti; Somma, Pozzato (77° Chilafi), Yepes, Sepe (46° Bonavita), Migliardi; Malagrida (64° Samotti); Di Stefano.

A disposizione; Tantalocchi, Bontempi, Dolcini, Bianchi, Leonardi, Porcu, Catania.

E la classifica? Dopo cotanto exploit, la Samp è terza, a pari merito con la stessa Inter (28 punti in 17 partite), dietro alla Roma (37 in 15) e Cagliari (31 in 17), con la sola Juventus (27 in 16) che la potrebbe superare, andando a vincere, domenica prossima, contro la Spal, in quel di Ferrara.

Mica male, no? Complimenti, Felice Tufano!