La repressione dei curdi in Turchia arriva a Genova: l'incontro al Cap con la deputata perseguitata - Genova 24

Genova. Il prossimo 5 febbraio, alle ore17, sarà a Genova Sibel Yigitalp, deputata curda del HDP, Partito Democratico dei Popoli, eletta due volte nel parlamento turco per la regione di Amed/Dyarbakir. Come gran parte dei militanti del suo partito Sibel Yigitalp è stata oggetto di persecuzione legale da parte del regime di Erdogan, privata della sua carica e costretta a lasciare la Turchia per sfuggire a decenni di carcere ed alla persecuzione politica.

“Solo qualche mese fa un tribunale turco ha chiesto per Sibel Yigitalp e per più di 500 membri del HDP l’interdizione alla politica per 5 anni, mentre è in corso un processo per la chiusura del partito – si legge nella nota stampa diffusa dall’associazione “Senza Paura”, che da notizia dell’incontro aperto a tutti presso la sala Cap di San Benigno, dove porterà la sua testimonianza e racconterà costa sta succedendo oggi in Turchia, soprattutto nell’area Curda, fuori dai riflettori internazionali. All’incontro parteciperà anche il giornalista turco Murat Cinar, residente in Italia da molti anni.

L’iniziativa è nell’ambito degli eventi organizzati in tutto il paese per lanciare la giornata di mobilitazione nazionale per chiedere ancora una volta la liberazione del leader curdo Abdullah Ocalan in carcere dal 1999.