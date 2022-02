La neve imbianca l'entroterra di Genova: l'assaggio di un inverno non pervenuto - Genova 24

Genova. Come previsto, questa notte la perturbazione che ha raggiunto i cieli della nostra Liguria ha portato con sé un abbondante carico di precipitazioni, che, date le temperature finalmente invernali, si sono trasformate in nevicate, a tratti copiose, che hanno interessato le vallate ma anche alcuni quartieri collinari della città.

I primi fiocchi sono caduti già nel tardo pomeriggio di ieri, quando sui tratti appenninici delle autostrade liguri sono entrati in azione i mezzi spargi sale e gli spazza neve.

Poi nella notte le nevicate sono proseguite, con intensità variabile, facendo risvegliare molte località dell’entroterra sono una coltre di neve spessa diversi centimetri. E’ inverno, dovrebbe essere normale, ma visto la particolarità di questa stagione, di questo inverno particolarmente asciutto, l’imbiancata è una notizia.

Qualche fiocco si è visto anche in città, ma da questa mattina non si registrano ulteriori nevicate: l’allerta meteo gialla per neve, prolungata da Arpal in tutto il genovesato è terminata alle ore 6 di questa mattina.