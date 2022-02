La giardiniera del Ferraris va sotto il settore ospiti e applaude i tifosi dell'Inter - Genova 24

Genova. La polemica sui cori alla giardiniera dello stadio Luigi Ferraris si è spenta in modo definitivo al termine di Genoa-Inter.

La donna è andata spontaneamente sotto il settore riservato ai sostenitori neroazzurri e ha ripreso col telefono i tifosi che la applaudivano, ripetendo anche il coro che era stato oggetto di mille polemiche.

La giardiniera ha risposto all’applauso, dimostrando che lei stessa per prima non si era offesa per il coro che in tanti avevano bollato come “sessista”.